Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP’nin Meclis’teki ‘hukuk nöbeti’ devam ederken, açıklamalarda bulundu.

Özdenefe, bugün yaşananların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğine işaret ederek, bugün itibariyle Meclis Genel Kurulu'nu açma yetkisine sahip olan tek kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Fazilet Özdenefe, "Partimin de yorumu ve görüşü bu şekildedir. Bugün ben Genel Kurul'un açılması yönünde Meclis Başkan Yardımcısı olarak salona girdim, Divan Kâtibi ve stenograflarımız da oturdu, Genel Kurulu açmak için yoklama almaya başlandı. Ben bu noktada bir düzeltme yaptım ve geçtiğimiz hafta açıldığı iddia edilen oturumun hukuken mümkün olmadığını belirttim" dedi.

"Bu, kesinlikle hukuken geçerli bir oturum değildi” ifadelerini kullanan Özdenefe, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Hukuka uygun gerçekleşen son Genel Kurul 18 Ekim 2024 tarihindeki oturumdur. O oturumda da bir Başkanlık oylaması yapıldı ve oylama sonucunda da şerhli bir tutanak çıktı, bunun akabinde de biz itirazımızı yapmıştık. Beklenen şey; Adıyaman'daki İsias Davası sonrasındaki ilk pazartesi günü Meclis'te Divanın toplanması ve itirazları değerlendirerek, Meclisin yol haritasını hep birlikte çizmesiydi. Ancak Adıyaman'dan dönüldükten saatler sonra, bir gün öncesinde yani 22 Ekim'de Meclis hukukçularından hukuki görüş istenmesine ve o görüşler de olumsuz gelmesine rağmen 23 Ekim'de Resmi Gazete'de Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı olduğuna dair bir ilan yayımlandı. Bunun hukuki bir anlam içerdiğini düşünmüyoruz. Sadece ana muhalefet olarak değil, Meclis'in 3 hukukçusunun görüşü de bu yöndedir; seçim tamamlanmamıştır.

Dolayısıyla Meclis Başkan Yardımcılığı ve Divan üyelerinin seçimine geçilmesi de mümkün değildir. Bu görüş sadece muhalefetin ve Meclis hukukçularının görüşü de değildir. Kısa sürede kamuoyuna yansıyan aynı görüşlerden biri eski Ombudsman, Yüksek Mahkeme eski Başkanı, Meclis eski Genel Sekreteri'ne aittir. Yani bu kişiler bu konuda uzmanlığı olan hatta bazıları kitaplarını yazmış isimlerdir. Bizim için yarının bugünden bir farkı yok, bugün nasıl Meclis'i açmaya hukuki olarak yetkili tek kişi ben isem yarın da böyle olacak. Yarın da bugün olduğu gibi işimin başında olacağım CTP vekilleri de Meclis'e gelecekler.

Bizim bugün yaptığımız çağrı sonucunda beklentimiz odur ki; UBP Meclis Başkan adayını göstersin ve tamamlanmamış olan seçimi tamamlayalım. Sonra zaten Meclis Başkan Yardımcılığı ve divanın diğer üyelerinin de oylamasına geçilecektir. Dolayısıyla yarın Meclis Başkanı başta olmak üzere tüm seçimlerin tamamlanması gerekir. Birileri çıkıyor, mesela Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanlık koltuğunu işgal ettiğimi söylüyor. Çok üzücü. İşgal eden biri varsa o da hukuki durumun haliafına fiilen Meclis Başkanı ilan edilen Ziya Öztürkler'dir. 'Ülke kaosa gidiyor' diyorlar. Bunu engellemenin yolu onların elindedir ve çok basittir. Şu an ara verdik, aradan sonraki oturum olacak yarınki oturum da yarın da çağrımıza cevap vermezlerse CTP açısından durumda herhangi bir değişiklik olmayacak. Aniden Öztürkler hukuki bir zemin kazanmayacak. Meclis başkanı seçilmemiş olmaya devam edecek."