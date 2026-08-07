Dünyanın en köklü ve en başarılı futbol kulüplerinden biri olan FC Barcelona, genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki eşsiz tecrübesini Lefkoşa’ya taşıyor. FC Barcelona’nın altyapı organizasyonu Barça Academy tarafından hazırlanan antrenman programı, İspanya’dan gelecek eğitmenler tarafından yürütülecek ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlanan FIFA standartlarındaki spor kompleksinde gerçekleştirilecek. Barça Academy’nin ilk etap kampları 7-11 Eylül ve 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Barça Academy Camps Lefkoşa, 6-18 yaş arasındaki genç sporcuları, dünya futbolunun en saygın altyapı eğitim modeliyle buluşturacak. FC Barcelona’nın tüm dünyaya örnek olan futbol felsefesi, yalnızca teknik becerilerin geliştirilmesine değil, değerler eğitimine de önem veriyor. Barça metodolojisi, sporcuların iyi bir futbolcu olma yolunda ilerlerken aynı zamanda daha iyi bir birey olarak gelişmelerini amaçlıyor. Kulübün saha içinde ve dışında benimsediği temel değerler; “alçakgönüllülük”, “çaba”, “azim”, “saygı” ve “takım çalışması”ndan oluşuyor. Kamp boyunca uygulanacak antrenman programları da bu değerler ve Barça metodolojisi doğrultusunda, İspanyol proje direktörleri ile alanında uzman, lisanslı antrenörlerden oluşan teknik ekip tarafından yürütülecek.

Dünya şampiyonu futbolcular yetiştiren altyapının kapıları Lefkoşa'da açılıyor

İspanya Milli Takımı’nın hem 2010 hem de 2026 dünya şampiyonlukları ve son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılar, güçlü altyapı sisteminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarının temel taşlarından biri ise yıllardır dünya futboluna yıldız oyuncular kazandıran FC Barcelona’nın La Masia altyapısı oldu.

Bugün İspanya Milli Takımı’nın birçok önemli oyuncusu, FC Barcelona altyapısından yetişerek Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine ulaşıyor. Barça Academy’nin eğitim anlayışı; sadece başarılı futbolcular değil, oyunu doğru okuyan, liderlik özellikleri gelişmiş ve uluslararası standartlarda sporcular yetiştirmesiyle de öne çıkıyor. 2010 yılındaki Dünya Şampiyonu kadroda yer alan FC Barcelona altyapısından yetişen efsane oyuncular Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Cesc Fabregas bayrağı yeni nesile devretmişti. Son dünya şampiyonu unvanını taşıyan İspanya Mili Takımı’nın güncel kadrosunda ise yine FC Barcelona kökenli oyuncular arasında Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia ve Joan García bulunuyor. Tüm bu sporcularla birlikte dünya futbolunun son 20 yılına ismini altın harflerle yazdıran ve halen futbol sahnesinde olan Lionel Messi de FC Barcelona’nın altyapısından yetişen en önemli oyunculardan biri olarak hala adından söz ettiriyor.

125 yılı aşkın tarihi ve köklü kültürü ile ünlü FC Barcelona’nın, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversite’nin ev sahipliğinde düzenleyeceği kamplar, genç futbolcu adaylarına dünya futboluna sayısız yıldız kazandıran bu sistemin bir parçası olma fırsatını yaşatacak.

Başarılı sporcular Barcelona’ya Ünlü Altyapı Merkezi La Masia’ya gidecek

Kampın en önemli ayrıcalıklarından biri performanslarıyla öne çıkan sporcular için sunulacak uluslararası gelişim fırsatları olacak. Kamp sonunda seçilecek başarılı sporcular, FC Barcelona’nın İspanya’daki eğitim tesisleri, La Maisa’ya davet edilerek Barça Academy'nin uluslararası programlarına katılma şansı yakalayacak. Böylece genç futbolcular yalnızca kısa süreli bir kamp deneyimi yaşamayacak; FC Barcelona’nın küresel oyuncu gelişim ağına dahil olarak kulübün uluslararası scout ve eğitim ekosistemi tarafından yakından takip edilme fırsatı elde edecek. Bu süreç, yetenekli sporcular için uluslararası futbol kariyerine açılan önemli bir kapı niteliği taşıyor.