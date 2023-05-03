Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2023 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Baba Murat GULLİYEV (E-45), yönetimindeki ST 579 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Bahçeşehir Üniversitesi önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu banket içerisinde bisikleti ile seyretmekte olan Göksu ÖZCEZARLI (K-21)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.