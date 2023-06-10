Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.06.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’da Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Özgürlük İlkokulu önlerinde, güney istikametine doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Ayşe GÖKTEMİZ (K-52)’e çarpıp olay yerinden kaçmıştır. Kaza sonucu yaralanan Ayşe GÖKTEMİZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmış olup, tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.