Akdoğan Toprak Ürünleri Kurumu’na ait arpa ambarında kamyon şoförü geri geri giderken aracın arkasında bekleyen kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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