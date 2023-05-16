Akdoğan Toprak Ürünleri Kurumu’na ait arpa ambarında kamyon şoförü geri geri giderken aracın arkasında bekleyen kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Akdoğan Toprak Ürünleri Kurumu’na ait arpa ambarında kamyon şoförü geri geri giderken aracın arkasında bekleyen kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak : Haber Kıbrıs
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