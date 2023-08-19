Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.08.2023 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da Zorbalar Sokak üzerinde Ayşegül AĞCABAY (K-38), yönetimindeki GN 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarına giriş yaparak sağa dönüş yapması sonucu, o esnada Macro Market önlerinde yaya olarak yolu geçmekte olan Forough SALJUGHI (K-64)’ye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Forough SALJUGHI, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ayşegül AĞCABAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

