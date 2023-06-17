Polisten kazanın detayları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

17.06.2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SS 577 plakalı salon aracı batı istikametine doğu kullanan Azubuıke Macdonald MORAH (E-38), Gönyeli Çemberine geldiğinde L.D.Hastanesi istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret ESKİOCAK (E-54) yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüsle çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur VİNKLER (E-46), Menderes GÜLDALI (E-55) , Meryem ÖLMEZ (K-41), Mert ÖLMEZ (E-11), Cemre ÖLMEZ (K-6), Bakabıla Rhese Belh de CARMONDE (K-19), kaldırılmış oldukları L.D.Hastanesi Acil serviste yapılan ilkyardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahade altına alınmışlardır. SS 577 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.