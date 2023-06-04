Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan Halil Dahlameroğlu (E-85), dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.