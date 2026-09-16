Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırdı.

Bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve son dönemde ABD’de açıklanan beklentilerden güçlü çekirdek tüketici enflasyonu verisi sonrası para piyasaları bu toplantıda faizlerin 25 baz puan yükseltilmesini yüzde 90 ihtimal olarak fiyatlarken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin bir kısmı da beklentilerini revize ederek 25 baz puanlık artış beklentisine girmişlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü ABD’nin dünyadaki en düşük borçlanma maliyetlerine sahip olması gerektiği yönündeki görüşünü yinelemişti.

Jerome Powell’ın yerine Warsh’ı Fed başkanlığına atamasından bu yana Fed’e yönelik eleştirilerinin dozunu önemli ölçüde azaltan ABD Başkanı, Warsh’ın, “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.