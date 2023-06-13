Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası 5 isim üzerinde çalışmalara başladı.

Listedeki adaylar; Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve İsmail Kartal.

Yönetim, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye detaylı bir sunum yapacak.

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella'nın temsilcisi ile de ilk temas kuruldu ve beklentileri soruldu.

KARTAL VE YALÇIN'A HENÜZ RESMİ GÖRÜŞME YOK

Her teknik direktör ihtiyacında sarı-lacivertlilerin gündemine gelen İsmail Kartal ve boşta olan Sergen Yalçın'la ise henüz detaylı bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Adaylar arasında hali hazırda sözleşmesi bulunan tek isim Mircea Lucescu. 77 yaşındaki Rumen çalıştırıcıya Arap yarım adasından da teklifler var.

Yönetim, bir yandan bu 5 adayın dışında Avrupa'dan farklı opsiyonlar için de araştırma halinde.

Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde, Ali Koç; başkanın değişim ihtimalinde kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik direktörle uzun süreli bir anlaşma yapmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe, geçen sezon takımın başına geçen Jorge Jesus yönetiminde, Uefa Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ederken, Süper Lig'i ikinci sırada ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.