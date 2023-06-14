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Bruma, devre arasında ise Portekiz ekibi Braga'da kiralık olarak forma giymişti.

Sezon başında transfer edilen Bruma, sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi olmak üzere sadece 5 maçta görev alabildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna'nın Portekiz Kulübü SC Braga'ya 6,5 milyon avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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