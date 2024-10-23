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Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı.

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