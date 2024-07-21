Fenerbahçe, golcü takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni golcüsünü kadroya katmak için Sevilla yönetimiyle yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Sarı lacivertliler, Youssef En-Nessyri transferini büyük ölçüde tamamladı. Mourinho’nun oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim, tüm imkanları seferber etti.

Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibi ile 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim, bu tutarın bir kısmını taksitlendirecek.

Uzun süren görüşmeler sonunda En-Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı. Arabistan’dan ve İtalya’dan bazı kulüpler son ana kadar oyuncunun kararını değiştirmeye çalışsa da Fenerbahçe, kararlı tavrını sürdürdü ve En-Nesyri’yi ikna etti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

En-Nesyri, bu sezon 36’sı ilk 11’de olmak üzere 41 maçta görev aldı. 20 kez rakip fileleri sarsan yıldız futbolcu, 2 de gol pası verdi.