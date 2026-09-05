Chobani Stadı’nda bugün oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

Kadıköy’deki maçlar

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy’de oynanan derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de 45 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç da berabere bitti. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 64 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy’de bir kez 4-0, bir kez de 4-1’lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş’a karşı biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek

Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kapalı gişe

Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.