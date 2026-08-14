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Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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