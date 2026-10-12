Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında KKTC’ye geldi. Sarı-lacivertli ekip, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile üç hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar, 13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Üç maç da saat 15.00’te başlayacak.

Yeni sezon öncesi hazırlık niteliği taşıyan müsabakaların, iki takım arasındaki sportif iş birliğini ve dostluğu güçlendirmesi bekleniyor. Organizasyon, aynı zamanda tekerlekli sandalye basketbolunun ve engelsiz spor anlayışının gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sporseverler, Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalara davet edildi.