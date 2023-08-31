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İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Hollanda temsilcisi Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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