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İtalyan ekibi Roma ise 2. haftada Real Madrid'i konuk edecek.

18 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'ne puanla başlayan Fenerbahçe, 2. haftada Aston Villa ile karşılaşacak. Müsabaka, 14 Ekim akşamı İngiltere'de oynanacak.

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Roma'nın 39. dakikada Bryan Cristante ile bulduğu gole Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown ile cevap verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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