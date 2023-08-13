Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Fred ile 4+1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelinin ise 9 milyon 743 bin 589 euro olduğu ve 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeneceği vurgulandı.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Fred, "Türkiye’nin en büyük ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum." açıklamalarında bulundu.