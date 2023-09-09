Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da düzenlenen kongrede yapılan oylamada, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi oylandı ve karar oy birliğiyle kabul edildi. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oylama öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Saracoğlu Ailesi "Lütfen gereğini yapın" dedi

"Saat 15.39 itibariyle kongreye katılım rakamı 8 bin 500'ün üzerindeydi. Bugün birkaç kişiden 'Şükrü Saracoğlu ismi ne olacak?' sorusu aldım. Biz Saracoğlu ailesiyle görüştük. Aileyle bir saat konuştuktan sonra konuyu açmak istediğimde Yılmaz Bey, konuyu açtırmadı bile ve 'Lütfen gerekeni yapın' dedi. Ne demek istediklerini de gayet iyi anladık."

"Saracoğlu ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını rica ederim." "Murat Ülker'i de ziyaret ettik ve niyetimizi anlattık. O da konuya sıcak baktığı için kendisine teşekkür ederim."

"Muhtelif görüşler oldu, stadımıza nasıl sponsor olacak soruları oldu. İçiniz rahat olsun, biz her şeyi düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Kulübü'nün stadının isminin Atatürk olması gerektiğini düşünerek bu öneriyi sizlerin önüne getirdik. Buradaki oylamanın ardından gereken onay süreci için devletimizin kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok."