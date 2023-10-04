Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 22.00'de Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Futbolcuların pas ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.