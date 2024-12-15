Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk etti.

Maçın ilk yarısında sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic arka adalesini tuttu ve 2 kez tedavi edilmesine rağmen maça devam edemedi. Fenerbahçe'ye bir kötü haber de ikinci yarı geldi. Milli futbolcu Oğuz Aydın girdiği ikili mücadelede yerden kalkamadı. Aydın, kenara değişiklik işareti yaptı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin yardımıyla saha dışına çıkabildi.

Oğuz Aydın'ın yerine 55. dakikada Saint-Maximin oyuna girdi.

BECAO SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe - Başakşehir maçında Becao da sakatlandı. Tecrübeli oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'nin oyuncu değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna 10 kişi devam etti.