Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının ciddi olduğu belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildi.
23 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunun 5 ila 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Oosterwolde, sezonun kalan kısmında forma giyemeyebilir.
Oosterwolde, dünkü maçın 76. dakikasında taç çizgisinde dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Hollandalı oyuncu yerine Samet Akaydın oyuna girmişti.
Öte yandan antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği de açıklandı.