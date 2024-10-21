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Öte yandan antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği de açıklandı.

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Oosterwolde, dünkü maçın 76. dakikasında taç çizgisinde dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Hollandalı oyuncu yerine Samet Akaydın oyuna girmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildi.

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının ciddi olduğu belirlendi.

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