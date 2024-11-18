Birçok ünlü şarkıya imza atan sanatçı Feridun Düzağaç, 23 şarkısını izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanılması iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Ünlü şarkıcının şarkıları dijital platformlardan kaldırılacak.

İKİ YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerindeki 23 şarkının izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla A1 Müzik Yapım ve Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 2 yıl önce başvuran Düzağaç, maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.

Bilirkişi raporu, eserlerin dijital iletim haklarının davalı şirketlere devredilmediğini ortaya koydu. Mahkeme, şirketlerin haksız kullanımını durdurarak, bu eserlerin dijital platformlarda yer almasını yasakladı.

FERİDUN DÜZAĞAÇ KİMDİR?

Üniversite yıllarında dört arkadaşıyla birlikte kurduğu TINI grubuyla müziğe adım atan Feridun Düzağaç, başta Düşler Sokağı, Lavinia, FD, Beni Bırakma ve Söz ver olmak üzere bir çok şarkıya imza attı.