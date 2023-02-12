Feyzioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

KKTC'DEN GİDEN EVLATLARIMIZA, ÖĞRETMENLERİMİZE VE VELİLERİNE MEZAR OLAN OTELLE İLGİLİ ADIYAMAN BAŞSAVCILIĞINCA CEZA SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.



KKTC Hükümetinin aldığı karar uyarınca KKTC Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliğimiz kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak yetkili makamların soruşturma açması konusunda girişimde bulunulmasını istemişti. TC Dışişleri Bakanlığımız da derhal Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazarak gereğini talep etmişti. Ceza soruşturması açılmıştır.

Enkazdan numuneler alınmıştır. Adli süreç başlamıştır.

Yıkılan ve canlarımıza mezar olan tüm yapılarla ilgili bir yandan arama kurtarma ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam etmekte diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti adli makamları mesai gün ve saatiyle sınırlı olmadan soruşturma işlemlerini yürütmektedir.

Bir kez daha, yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, tarifsiz bir kederi yaşayan ailelere, sevenlere sabır diliyorum.

Metin Feyzioğlu

TC Lefkoşa Büyükelçisi