Prag'a atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni görevi için adadan ayrılmadan önce devlet ve hükümet yetkililerine veda ziyaretinde bulunuyor.

Bu çerçevede, Feyzioğlu Başbakan Ünal Üstel’i de ziyaret ederek görüştü. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, Başbakanlık müsteşarları da hazır bulundu. Görüşmede, konuşmaların öncesinde Başbakan Üstel, Feyzioğlu’na hediye takdim etti.

-Üstel: “Özellikle sağlık alanında dev adımlar atılacak”

Başbakan Ünal Üstel, Feyzioğlu’nu kabulünde yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır KKTC’de görev yapan elçiyle çok yakın çalıştıklarını ifade ederek, Feyzioğlu’nun geçmişten kalan büyük projelerin bitiminde büyük katkısı olduğunu vurguladı ve örnekler verdi.

Üstel, 2013 yılından beri bekleyen Ercan Havalimanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği ve Feyzioğlu’nun öncülüğünde tamamlanarak ülkeye kazandırıldığını anlattı.

İki devlet arasında imzalanan işbirliği protokolleri ile büyük projelere imza atıldığını kaydeden Başbakan, yeni imzalanacak protokolle de insanlara dokunacak projelerin gündeme geleceğini aktardı. Üstel, özellikle sağlık alanında dev adımlar atılacağını söyledi ve tüm bunlarda Feyzioğlu’nun büyük rolü olduğunu belirtti.

Üstel konuşmasının sonunda, KKTC halkının Feyzioğlu’nu özleyeceğini ve ülke kapılarının Feyzioğlu’na hep açık olacağını vurguladı.

-Feyzioğlu: “İki devlet arasında müttefiklik ilişkisi dışında kardeşlik hukuku vardır”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında, yaklaşık iki yıl görev yaptığı KKTC’den ayrılacağından dolayı “yüreğinin burkulduğunu” belirterek, ülkeden bedenen ayrılacağını ancak KKTC’ye hizmete devam edeceğini söyledi.

“Dostlarımdan, kardeş vatanımdan ayrılıyorum. Canım kadar sevdiğim, canımı verebileceğim topraklardan ayrılıyorum.” diyen Feyzioğlu, iki yıldır KKTC yetkilileri ile “kardeş” olarak çalıştıklarını ve büyük işler yaptıklarını söyledi.

Yapılan başarılı işlerin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük vizyonu ve talimatları ile KKTC Hükümeti’nin kararlı, enerjik çalışmaları ve istikrarıyla başarıldığını aktaran Feyzioğlu, “iki ayrı devlet” vurgusu yaptı. Feyzioğlu, “Burada hiçbir şey buyurarak olmaz. Bizler iki ayrı devletiz. TC ve KKTC iki ayrı devlettir. İki devlet arasında müttefiklik ilişkisi dışında kardeşlik hukuku vardır. İki devletin yetkilileri, Kıbrıs Türkü’nün refahının artması için gayret sarf ederiz. Bu eşsiz bir birlikteliktir… Birlikte büyük işler yaptık. Size yürekten teşekkür ederim.” diye konuştu.

KKTC’de bir istikrar ortamı olduğunu ve bu ortamda yıllardır yapılamayan nice projenin bittiğini veya bitme noktasına geldiğini vurgulayan Feyzioğlu, Ercan Havalimanı örneğini verdi ve “2027’de ulaşacağımızı sandığımız yolcu kapasitesine bir yılda ulaştık. Bizim buna katkımız olduysa ne mutlu bize.” dedi.

Feyzioğlu, Üstel Hükümeti’nin Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayacak önemli adımlar da attığını kaydederek, buna Geçitkale Havalimanı örneğini verdi.

Türkiye’den su getirilmesi projesine de değinen Feyzioğlu, bu suyun her çeşmeden aktığını belirterek, tarım için gelecek suyun da, ülkede istikrarın sürmesi halinde yaklaşık iki yıl içinde Mesarya’daki yüz bin dönüm kurak arazi ile buluşacağını söyledi.

-“Bizim görevimiz Kıbrıs Türkü ile KKTC’nin isteklerini mali imkanlar çerçevesinde olası kılmaktır”

İki ülke arasında imzalanan işbirliği protokollerine de değinen Feyzioğlu, “Bu seneki mali protokolde sağlık yatırımlarını kuruşlandırarak planladık.” dedi, sağlık alanındaki projelerden bahsetti ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de baştan sona yenileceğini aktardı.

Esas olanın Kıbrıs Türkü ile KKTC’nin istekleri olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, “Bizim görevimiz bu istekleri mali imkanlar çerçevesinde olası kılmaktır.” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını “KKTC’nin kalıcılığının imzası” olarak adlandıran Büyükelçi, “Bu yüzden bundan rahatsızlık değil gurur duyulmalıdır. Bu, Denktaş’ın ‘Devletinize sahip çıkın’ lafının ete kemiğe bürünmesidir.” dedi.

Taşınmaz Mali Komisyonu ile ilgili atılan adımlar ve alınan tedbirlere değinen, üniversitelerin YÖKSİS’in veri tabanına alınarak dev bir adım atıldığından bahseden Feyzioğlu, Üstel Hükümeti’nin popülizmden, günlük siyasi kaygılardan uzak durarak çalışmalar yaptığını, ortada büyük bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Bu başarıların bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Feyzioğlu, “Şahsi olarak başarı hikayem, buradan ayrılırken gönüllere girebilmişsem odur. Gittiğim her yere yüreğimde sizlerle gidiyorum.” diye konuştu.