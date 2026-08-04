Kendine özgü stili ve deneyimleri ile geri dönüşüm malzemelerini sıvılaştırıp daha sonra sanata dönüştürmesi ile oluşan eserler Ercan Havalimanı’ndaki yolcuların beğenisine sunuluyor.

Ercan Havalimanı’nda sergi açmanın kendisi için büyük önemi olduğunu ifade eden Feza Sanıvar, “Ercan Havalimanı’nda vatandaşlarımızın yanı sıra yabancıların el emeği ile yaptığım ve formülü tamamen şahsıma ait olan eserlerimi görme imkanı bulmam çok önemlidir. Kağıdı incelterek sıvı şekline getirip dantel gibi görünüm sağlayarak bunu sanata döküyorum. T&T Havalinanı İşletmeciliği yetkililerine bana bu sergiyi açma fırsatı verdiği için teşekkür ederim” dedi.

Feza Aygın Sanıvar’ın sergisi Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek.

Özçelik: Ercan Havalimanı Sanatın da Buluşma Noktası

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, havalimanını yalnızca bir ulaşım merkezi değil, aynı zamanda sanatın ve kültürün buluştuğu önemli bir yaşam alanı olarak gördüklerini ifade etti.

Özçelik, sanata ve sanatçılara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak, “Ercan Havalimanı’nda bugüne kadar birçok değerli yerli ve yabancı sanatçının eserlerini yolcularımızla buluşturduk. Sanatın toplumları birleştiren evrensel gücüne inanıyor, sanatçılarımıza eserlerini sergileyebilecekleri nitelikli alanlar sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Son olarak geri dönüşüm malzemelerini sıvılaştırarak özgün sanat eserlerine dönüştüren sanatçı Feza Aygın Sanıvar’ın çalışmalarının da Ercan Havalimanı’nda sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Özçelik, “Doğaya duyarlılığı sanatla buluşturan bu anlamlı yaklaşımından dolayı Feza Hanım’ı gönülden kutluyoruz. Geri dönüşüm bilincini estetik bir bakış açısıyla topluma kazandıran bu değerli çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak sanata ve sanatçıya destek vermeyi kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Özçelik, Ercan Havalimanı’nın önümüzdeki dönemde de farklı sanat dallarından eser ve sanatçılara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.