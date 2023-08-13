Büyükelçi Metin Feyzioğlu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başlamasının 49'ncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu mesajında 20 Temmuz'la başlayan sürece dikkati çekti ve şunları kaydetti:

20 Temmuz 1974... Rum-Yunan ikilisinin giderek artan ve 15 Temmuz 1974 darbesiyle en ileri safhaya taşıdığı Kıbrıs Türklerini yok etme eylemlerine karşı Türkiye'nin garantörlük görevi çerçevesinde 1. Barış Harekatı gerçekleştirildi. Cenevre görüşmeleri...

Ateşkese rağmen Rum Milli Muhafız Ordusu, EOKA katilleri ve Yunan askerlerinin sistemli bir şekilde Türk köylerini yok etmek için saldırılarını yoğunlaştırmaları, katliam üstüne katliam. Murataga, Atlılar, Sandallar ve Taşkent kuşatma ve katliamları yaşandı. Yok edilmekten kurtulmak için kadın, çocuk, yaşlı Kıbrıs Türklerinin binlercesinin gizlice kazdığı: Baykal Tüneli'nden Mağusa Kalesi'ne sığınmaları. Katliamcıların ateşkesi fırsat bilip pozisyonlarını güçlendirme çalışmaları. 14 Ağustos 1974...

Başka çare kalmayınca, Barış Harekatı'na devam kararı ve 2. Barış Harekatı. "Birinci harekat tamam da, ikincisi çözüm içindi" demek tarihi çarpıtmaktır. Kıbrıs Türklerinin sadece direnişine, milli mücadelesine değil, aynı zamanda daima Kıbrıs Türkleri'nin yanında olan Türkiye'ye haksızlıktır. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hala hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

TÜRKİYE - KKTC daima birlikte olmuş ve olacaktır."