Fiber optik altyapının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünde değişiklik yapılmasına ilişkin ek protokol yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminde, 26 kabul, 19 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Üstel, fiber altyapının yalnızca hızlı internet anlamına gelmediğini, e-devletin geliştirilmesi, veri güvenliği ve siber güvenlik açısından da temel bir yatırım olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu Olağanüstü Birleşimi’nde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol (Onay) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Tasarıya ilişkin ilk olarak Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu okundu. Komite Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin ret oyu verdiğini, tasarının komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

- Talat: “CTP fiber optik altyapıya karşı değil, mevcut modele karşı”

Ek protokole ilişkin söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, konuşmasının başında Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına değinerek, “Hangi ara bu hale geldik?” diye sordu; yaşananların tüm yönleriyle sorgulanacağını ve konunun kapanmayacağını ifade etti.

“Kurumsal çöküş” vurgusu yapan Talat, hafta içerisinde yaşanan kadın cinayetine de değinerek, eşi tarafından öldürülen kadının başvurabileceği tüm yasal mekanizmalara başvurduğunu hatırlatarak, “Devletin insanına sahip çıkamadığı bir noktaya gelmiş durumdayız.” dedi.

Böyle bir süreçte Genel Kurul’da, kurumsal güçlenmenin önemini de ilgilendiren fiber optik altyapıya ilişkin ek protokolün görüşüldüğünü belirten Talat, ana protokolün hazırlanma ve imzalanma sürecini eleştirdi. Talat, “Başbakan, 'imza attık' demek için anlamadığı bir metne imza attı. Madem bu protokol tamamdı, bugün neyi görüşüyoruz?” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki insan kaynağından yararlanılmadan ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yeterince sürece dahil edilmeden protokol imzalandığını söyleyen Talat, “Şimdi de düzeltmek için canınızı yiyorsunuz.” dedi. Talat, ek protokol hazırlanmasının, CTP’nin ana protokole yönelik eleştirilerinde haklı olduğunu gösterdiğini, hükümetin süreci iyi yönetemediğini savundu.

CTP’nin iktidara gelmesi halinde fiber optik altyapıya ilişkin adımlar atacağını dile getiren Talat, partilerinin başından beri fiber optik altyapıya karşı olmadığını, bu vizyonun yıllar önce CTP tarafından ortaya konulduğunu söyledi.

Talat, en başından beri sorguladıkları konunun fiber altyapının hangi modelle kurulacağı ve 25 yıllık süreyle altyapı rejiminin nasıl şekillendirileceği olduğunu belirterek, mevcut modelin “doğru olmadığı” görüşünü yineledi.

İtirazların ardından ek protokolde kurumun yetkilerinin güçlendirildiğinin görüldüğünü ancak yeterli olmadığını söyleyen Talat, “BTHK’ye alan açmak görevimiz olacak.” dedi. Bunun yanında, mevcut kurumsal veri devrelerinin Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletilmesi ve sunulmasının yazılı hale getirilmesini olumlu bulduklarını söyleyen Talat, ancak birçok önerilerinin dikkate alınmadığını dile getirdi.

Talat, düzenlemenin yatırım yapan yerel şirketlerin zor durumda kalmasına yol açabileceğini savunarak, bu şirketlerin “bayilik pozisyonuna indirgenmesi” konusundaki kaygılarını dile getirdi.

Talat, CTP’nin mevcut ek protokolü ana protokole göre ileri bir adım olarak değerlendirdiğini ancak partinin ideal gördüğü modelden uzak olması nedeniyle tasarıya ret oyu vereceğini söyledi.

-Şahiner: “Ek protokol, eleştirilerimizin haklılığını gösteriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, ülkenin dijital geleceğini şekillendirecek bir konuda hükümetin süreci doğru yönetemediğini söyleyerek, ana protokoldeki eksikliklerin ek protokolle giderilmeye çalışıldığını belirtti. Şahiner, “Bu, yaptığımız eleştirilerin tümünde haklı olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Şahiner, ülkede bu alanda kendini geliştirmiş insan kaynağı bulunduğunu ancak bu kişilerin bilgi ve birikiminden yeterince yararlanılmadığını söyledi. CTP’nin fiber optik altyapının Türk Telekom ile yerli şirketlerin iş birliği içerisinde kurulması gerektiğini defalarca dile getirdiğini belirten Şahiner, ülkedeki Internet Service Provider (ISP) şirketlerinin mevcut protokolle “komisyoncu” konumuna düşürüldüğünü ileri sürdü.

Fiber altyapının hangi bölgelere hangi sistemle kurulacağı, ilk yıl içerisinde hangi hanelere ulaşılacağı, hangi kaynakların nereye aktarılacağı ve sürecin nasıl takvimlendirileceğine ilişkin açık bir plan bulunmadığını söyleyen Şahiner, hükümetin ihalesiz bir süreci tercih etmesini de eleştirerek, “Türk Telekom gibi güçlü bir şirket nereden korkacaktı?” diye sordu.

Şahiner, “Ana protokoller tam olmayınca bu Meclis daha çok ek protokoller için mesai yapacak gibi duruyor.” dedi.

- Solyalı: “Ana protokol usulüne uygun yürürlüğe girmediyse ek protokol de oylanamaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin komitede yaşanan tartışmalara değinerek, ek protokolün bugün Meclis gündemine gelmesinin “hukuken tartışmalı” olduğunu söyledi.

Ana protokolün Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’nın 146’ncı maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi’ne görüş için gönderildiğini hatırlatan Solyalı, Anayasa Mahkemesi önünde inceleme konusu olan bir düzenlemenin ek protokolünün Meclis gündemine getirilmesini eleştirdi.

“Meclis Başkanlığı hükümetin çantacısı değil. Hükümet ne getirirse gündeme koymak zorunda değil.” diyen Solyalı, bu süreçte kurumsal kapasite, cesaret ve liyakatin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Ülkede hızlı internet altyapısının birçok alan açısından büyük önem taşıdığını belirten Solyalı, hükümet milletvekillerinin sürece yeterince hazırlanmadığını ve bunun zaman kaybına yol açtığını ileri sürerek, özür dilenmesini talep etti. Solyalı, doğru iş birliklerinin kurulabilmesi için fizibilite raporu ile ekonomik ve idari değerlendirme raporlarının Meclis’e sunulması çağrısında bulundu.

Ek protokol sürecinde ilgili paydaşların yeterince sürece dahil edilmediğini söyleyen Solyalı, ülke güvenliğinin korunması, verilerin işlenmesi ve depolanması ile Telekomünikasyon Dairesi’nin kapasitesi gibi konularda uzmanlar tarafından dile getirilen endişelerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

- İncirli: “Bu altyapıya bu ülkenin ihtiyacı var. Gönül isterdi ki zafiyet yaşanmadan, Türkiye ile iş birliği içerinde yürürlüğe girsin”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de fiber optik projesinin ülke açısından büyük önem taşıdığını belirterek, altyapının ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından kurulması gerektiğini söyledi. İncirli, “Gönül isterdi ki sürecin yönetilmesinde bu kadar zafiyet yaşanmasın ve Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir iş birliği içerisinde yürürlüğe girsin.” dedi.

Bu kadar önemli bir konuda “en başından itibaren hatalar yapıldığını” söyleyen İncirli, ülkedeki kurumların ve insan kaynağının yeterince sürece dahil edilmemesinin sorunlara yol açtığını belirtti.

Ek protokolle bazı maddelerde değişiklik yapıldığını ve olumlu düzeltmelere gidildiğini belirten İncirli, “Demek ki yapılabiliyormuş. Bunu ilk başta nasıl göremediniz? İşi ilk başta neden doğru yapmadınız?” diye sordu.

Bir devletin kurumlarıyla ayakta kalmasının ve muhatapları karşısında saygınlık kazanmasının da kurumlarına sahip çıkmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan İncirli, hükümetin izlediği yöntemi eleştirerek, “Ancak sizin yaptıklarınız ne haysiyet kazandırır ne saygınlık kazandırır.” dedi. İncirli, “Bizim olanı korumamız gerekiyor. Bizim olana sahip çıkmazsak ülkede var olmamız mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Ek protokolde yapılan değişikliklere işaret eden İncirli, “Görüyoruz ki bu kadarını yapabiliyorsunuz. Eksik kalan kısımlar da bizim işimiz olacak.” dedi.

-Arıklı: “Ek protokolle kafalardaki birçok soru ortadan kaldırıldı”

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da ana protokolün bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olabileceği, eksiklikler ve yanlışlıklar içerebileceği yönündeki eleştiriler üzerine bu sorunların ek protokolle giderileceğini daha önce ifade ettiğini hatırlattı.

Arıklı, süreçte dile getirilen endişelerin ilgili taraflarla ayrıntılı biçimde ele alındığını, uzman ve hukuki görüşler alındığını belirterek, “Ek protokolle kafalardaki birçok soru ortadan kaldırıldı.” dedi.

Muhalefetin başlangıçtaki sert tepkisinin ek protokolün ardından yumuşadığını savunan Arıklı, “Keşke bu kadar karşı çıkıp gerginliğe neden olmasaydınız.” ifadelerini kullandı ve protokolün muhalefetin de desteğiyle oy birliğiyle geçmesini temenni etti.Fiber projesinin ülkedeki bilişim sektörünün önünü açacağına inandığını belirten Arıklı, ek protokolle önemli bir noktaya gelindiğini söyledi ve yapılan düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ana protokole ilişkin anayasal denetim sürecine de değinen Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin uygunluk konusunda görüşünü oluşturup Cumhurbaşkanlığı’na ileteceğini belirterek, “Kimse kendini Anayasa Mahkemesi’nin veya Cumhurbaşkanı’nın yerine koymasın.” dedi.

- Hasipoğlu: “Bugün ‘yasaya uygun bulunması’ şartını yerine getireceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yabancı devletlerle yapılan anlaşmaların onaylanmasının Cumhuriyet Meclisi’nde “yasayla uygun bulunması” ve “usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş olması” kriterlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, bugün ek protokolün onaylanmasıyla “yasayla uygun bulunması” şartının gerçekleşeceğini belirterek, bu adımla birlikte hem Anayasa Mahkemesi’ne hem de Cumhurbaşkanı’na yardımcı olunacağını söyledi.

Bakan Hasipoğlu, meseleye bir bütün olarak bakılması ve yapıcı olunması çağrısında bulundu.

- Berova: “Dijital dönüşümün altyapısını oluşturacak tarihi projelerden biri olacak”

Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, fiber optik altyapı projesinin KKTC’nin “mega projelerinden biri” olduğunu belirterek, projenin dijital dönüşümün altyapısını oluşturacağını söyledi; “Hukukçularımız hem ana protokolü hem de ikinci protokolü hukuki açıdan değerlendirmişlerdir.” dedi.

Protokolün onaylanmasının ardından sürecin Cumhurbaşkanlığı tarafından da değerlendirileceğini kaydeden Berova, “Dijital dönüşümün altyapısını oluşturacak olan bu proje gerçekten bu ülkenin tarihi projelerinden bir tanesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Projenin kısa süre içerisinde hanelere ulaşmasını beklediklerini belirten Berova, bunun için üç aylık bir süreden söz edildiğini kaydetti; bir an önce hayata geçirilmesini temenni etti. Berova, “Hedef, çağdaş ve güvenilir teknolojiyi ülkemize getirmektir.” dedi.

- Üstel: “Projeye geç bile kaldık. Ülke için stratejik ve olmazsa olmaz bir proje”

Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı projesinin ülke için stratejik ve “olmazsa olmaz” bir proje olduğunu belirterek, “Bu projeye belki geç bile kaldık.” dedi.

Hükümete geldikleri günden itibaren stratejik ve acil projeleri öncelik sırasına koyduklarını belirten Üstel, bu projelerin bir bölümünü yerel kaynaklarla, büyük bölümünü ise Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında hayata geçirdiklerini kaydetti. Üstel, bu iş birliklerini sürdürmeye devam edeceklerini, ülkenin ihtiyaç duyduğu proje ve altyapı yatırımlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Üstel, projeye yönelik bazı eleştirileri kabul etmediğini belirterek, imzalanan ek protokol hazırlanırken tüm görüşlerin alındığını ifade etti.

CTP Milletvekili Şahiner’in protokolün “cehaletle hazırlandığı” yönündeki sözlerine tepki gösteren Üstel, “Bu sözü kendisine iade ediyorum.” dedi.

- “Fiber yalnızca hızlı internet değildir”

“Ülkenin bir yedi ay daha kaybetme lüksü yoktur.” diyen Üstel, e-devlet projesine de değinerek dijital altyapının önemine işaret etti.

Üstel, “Dünya değişti. Dijital savaş ve siber tehditler çağındayız. Devletlerin güvenliği artık yalnızca sınırların güvenliği değildir. Veri, bilgi ve siber güvenlik milli güvenliğin bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Fiber altyapının yalnızca daha hızlı internet anlamına gelmediğini kaydeden Üstel, “Biz ülkemizi dijital ada yapacağız. Bunun için bu proje önemlidir. E-devletin daha ileri taşınmasının temel taşı kablonun döşenmesidir.” dedi.

-İncirli: “Eleştiriler devletin hata yapmaması için yapılan uyarılardır”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeniden söz alarak, fiber optik projesine ilişkin başından beri daha sağlıklı ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi.

İlk protokole yönelik birçok kesimin uygun olmadığı, ülkeye fayda sağlamayacağı ve zarar verebileceği yönünde görüş ortaya koyduğunu belirten İncirli, hükümetin süreçte kendi kaybettiği zamanın sorumluluğunu başkalarına yüklememesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları aracılığıyla sağladığı desteğin tartışılmaz olduğunu ifade eden İncirli, proje hayata geçtiğinde kendilerinin de Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla birlikte projenin en iyi şekilde yürütülmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Meclis’in en önemli görevlerinden birinin tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasını sağlamak olduğunu kaydeden İncirli, eleştirilerin devletin hata yapmasını önlemek ve doğruyu bulmak amacıyla yapıldığını belirtti. İncirli, “Bunlar doğruyu bulabilmek için yapılmış uyarılardır. Bu açıdan bakmak gerekir. Günün sonunda hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, hepimiz bu ülkenin ekonomik meselelerini göz önünde bulunduruyoruz. Siyasi ve ekonomik sorumluluğa da sahip olmalıyız.” dedi.

- Üstel: “Proje daha fazla gecikmemeli”

Başbakan Ünal Üstel, zaman zaman yürütülen projelerin geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi amacıyla ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabildiğini söyledi.

“Asrın Projesi” olarak nitelendirilen su projesinde de benzer eleştiriler yapıldığını hatırlatan Üstel, o süreçte de gerektiğinde ek protokol yapılacağının söylendiğini ve bunun hayata geçirildiğini kaydetti. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da projenin önemine dikkat çekerek, ihtiyaç duyulması halinde ek protokol yapılabileceği yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

Fiber optik altyapı projesinde yedi aylık bir zaman kaybı yaşandığını söyleyen Üstel, projenin daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından tasarı madde madde, ardından bütünüyle oylandı. Yasa, 26 kabul, 19 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.