Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylandı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sami Özuslu, Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Netonline Ltd, Primenet Ltd ve Kıbrıs Net’den yetkililer ve Avukat Serhan Çınar da katılarak, görüşlerini sundu.