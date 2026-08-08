Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Zaman zaman bana 'Türkiye olarak bölgesel vizyonunuz nedir?' diye soruyorlar. Biz hep şunu söyledik 'Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.' Yani ülkeler birbirlerinin güvenliğinden emin olmadan üstüne ekonomik yapılar bina edemiyorlar. Bu tarihin de gösterdiği bir husus. Biz bunu Avrupa Birliği’nde de gördük. Amerikan güvenlik şemsiyesinin sağladığı atmosfer içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun hayata geçtiğini, daha sonra bunun evrildiğini gördük.

Burada da bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve ekonomik ve sosyal entegrasyon sağlanarak bölge halkını refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var. Bu kolay bir iş değil, çok başındayız. Bunun bilincindeyiz. Bunun bütün zihinsel, kavramsal hazırlıkları planları var. Bunları kurumsal olarak nasıl hayata geçireceğiz, ona ilişkin çalışmalarımız var ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız, onları biliyoruz. Tam 2 yıl 8 aydır imza attığımız ortaklar ve bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum."