Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İnancımız Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle, daha ileriye taşınması. Türkiye geleceğini Avrupa'da görüyor. Üyelik perspektifimiz değişmedi, AB'den irade beyanı bekliyoruz. Bizim de İsrail'e yönelik uluslararası baskının oluşturulması için çabalarımız sürüyor."