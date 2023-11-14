Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na kutlama mesajı gönderdi.

Fidan mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Bakan,

Kıbrıs Türkü’nün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıldönümü vesilesiyle yaşanan coşku ve kıvancı gönülden paylaşmaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuruluşundan bu yana kaydettiği başarılar milletimiz için gurur vesilesidir. Her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türkü’nün, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, egemenliğinden vazgeçmeyeceğini her fırsatta göstermesi, haklı davamızda gücümüze güç katmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum tarafından tanınmasını daima kendisine vazife bilen Anavatan Türkiye, ortak tarihi tecrübemiz ışığında, Kıbrıs Türkü’nün eşitlik temelinde, özgür ve onurlu yaşama talebini göz ardı etmeyen bir çözüm için omuz omuza birlikte yürümeye, Kıbrıs Türk halkının halk ve hukukunu koruma yönünde güçlü adımlar atmaya devam edecektir. Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri edinmesi için fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, değerli şahsınız ve tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle en kalbi tebriklerimi iletiyor; Kıbrıs davası uğruna şehadet mertebesine erişenler başta olmak üzere, bütün kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.”