Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı projesine karşı olmadığını, ancak deniz araştırmaları konusunda önceden yazılı olarak bilgilendirilmesini istediğini söyledi.

Brüksel’de Avrupa Politika Merkezi’nde konuşan Fidan, konuyu Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü belirtti. Türkiye’nin mevcut statükonun bozulmasını ya da iki taraf açısından daha büyük sorunlara yol açabilecek bir emsal yaratılmasını istemediğini söyledi.

Yunan gazetesi TA NEA’nın sorusunu yanıtlayan Fidan, Great Sea Interconnector olarak bilinen elektrik bağlantısı projesini “değerli bir proje” olarak nitelendirdi. Ancak yaklaşık 2 bin kilometrelik mesafeden 2 milyar euro maliyetle elektrik taşınması yerine, elektriğin Türkiye’den satın alınmasının daha uygun olacağını savundu.

Fidan’a göre böyle bir seçenekten hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler yararlanabilir.