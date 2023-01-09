Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, aileleri, çocukları ve vatani görevini yapan mücahitlerin de katılımıyla İskele/Mersinlik bölgesinde Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile ağaçlandırma yapıldı.

21–24 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersinlik bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yanan 30 dönümlük alanda yangının açtığı yaraların sarılması, doğal dengenin korunması, erozyonla mücadelenin sağlanması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla 2000 adet Servi, 1850 adet Fıstık Çamı, 600 adet Okaliptüs ve 550 adet Ilgın olmak üzere toplam 5000 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.