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Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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