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Milliler, yarı finalde Çin'i 3-1 yenen Ukrayna ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

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