Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.
Milliler, yarı finalde Çin'i 3-1 yenen Ukrayna ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.
Türkiye: 3 - Dominik Cumhuriyeti: 1
Salon: Aspire
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Mohammed İsmail Fahad (Katar)
Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Efe Bayram (Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Barutay Subaşı, Berkay Bayraktar, Volkan Döne)
Dominik Cumhuriyeti: Juan Jose Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, Wilfrido Hernandez, Adames (Feliz, Almonte, Capellan, Pepen)
Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19
Süre: 106 dakika (24, 26, 29, 27)