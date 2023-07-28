Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

Milliler, yarı finalde Çin'i 3-1 yenen Ukrayna ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Türkiye: 3 - Dominik Cumhuriyeti: 1

Salon: Aspire

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Mohammed İsmail Fahad (Katar)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Efe Bayram (Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Barutay Subaşı, Berkay Bayraktar, Volkan Döne)

Dominik Cumhuriyeti: Juan Jose Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, Wilfrido Hernandez, Adames (Feliz, Almonte, Capellan, Pepen)

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19

Süre: 106 dakika (24, 26, 29, 27)