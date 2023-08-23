A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Yunanistan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 24-26, 16-25, 26-28

Süre: 83 dakika (28, 24, 31)