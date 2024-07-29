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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 19-25, 19-25, 25-22, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Paris 2024’e galibiyetle başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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