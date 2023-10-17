İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sredot'ta aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.

Gazeteci Adem Metan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

Adem Metan TRT Haber yayınında yaşananları anlattı

Olayın ardından TRT Haber canlı yayını katılan Adem Metan, bölgeden ayrılıp ayrılmamakta kararsız olduklarını bir anda çok fazla roketin düşmeye başladığını söyledi.

Volkan Kayalar'ın dizinde yaralanma söz konusu olduğunu ve kendisinin de kulağında çınlama olduğunu anlattı.

"Buna şükrediyoruz gerçekten. Roket 15-20 metre yakınımıza düştü. Saniyeler bizim lehimize gelişti. Sığınacağımız bir yer olmadığı için bölgeden uzaklaşıyoruz."