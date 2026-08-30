Filo Denizcilik, Girne açıklarında FİLO JET isimli gemide meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:

30/08/2026 tarihinde, Girne mevkiinde FILO JET isimli gemimizde meydana gelen üzücü kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Şirketimiz için şu andaki tek ve en acil öncelik, gemimizde bulunan 259 yolcumuzun ve mürettebatımızın can güvenliğidir.

Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren şirketimiz bünyesinde kriz masası oluşturulmuş, tüm yetkili arama-kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde tüm imkanlarımız sahaya seferber edilmiştir. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle sürdürülmektedir.

Yolcularımızın ailelerinin ve yakınlarının yaşadığı büyük endişeyi paylaşıyoruz. Yolcu yakınlarımıza anlık ve doğru bilgi akışı sağlamak amacıyla özel kriz ve bilgilendirme hattımız kurulmuştur:

İletişim Hattı: +90 507 462 42 33 / 0507 462 42 11

Arama-kurtarma operasyonundan gelecek her bir net bilgi, süreci bizzat takip eden yetkililerimizce yolcu yakınlarına ve kamuoyuna şeffaflıkla aktarılacaktır. Bilgi kirliliğine mahal verilmemesi adına sadece tarafımızdan ve resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz.

Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FİLO DENİZCİLİK