25 Eylül Cuma günü Mine Gündüz Serden Yargıç huzurunda gerçekleştirilen 5’inci duruşmada, şirket hissedarı A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile S.E., K.K., V.M. ve R.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmayı takip etmek üzere aile yakınlarından iki kişinin salona alınmasına izin verilirken, sivil toplum örgütleri de mahkeme önünde ailelere destek verdi.

Polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

239 kişi kurtarıldı, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Filo Jet, 30 Ağustos günü saat 11.50 sıralarında 259 yolcu ve 8 mürettebatla sefer için limandan ayrıldı.

Geminin yaklaşık 3 deniz mili açıkta sol ön kısmındaki kızağın kopmasının ardından su aldığı, sola yatarak alabora olduğu belirtildi.

Faciada 239 kişinin kurtarıldığı, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu mahkemeye aktarıldı.

19 Eylül’de arama çalışmalarına katılan Optimus Prime tarafından geminin içerisinde bir kişiye ulaşıldığı belirtildi. Yapılan otopside ölüm nedeninin vücut travması ve boğulma olduğunun belirlendiği, DNA incelemesi sonucunda cansız bedenin Mehmet Bayhan’a ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Optimus Prime’ın su altındaki çalışmalarını sürdürdüğü, geminin kara kutusu ile VDR kayıt cihazının arandığı ifade edildi.

17 Haziran’daki hasar ve tamirat mercek altında

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini geminin baş bodoslama bölümünde daha önce meydana gelen hasar ve yapılan tamirat oluşturdu.

Mahkemede, zanlı M.N.S.’nin gönüllü ifadesinde 17 Haziran tarihli görüntülerde gemideki hasar ve tamiratla ilgili bilgiler verdiği belirtildi. M.G., S.E., K.K. ve V.M.’nin de gönüllü ifade verdiği kaydedildi.

Polis, verilen gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında gemideki hasara ilişkin görüntülerin bir gemi mühendisi ve üç uzun yol kaptanı tarafından incelendiği mahkemeye aktarıldı.

Yapılan değerlendirmelerde geminin ön bölümünde bulunan ve “baş bodoslama” olarak adlandırılan kısmın darbe ve sürtünmeye en fazla maruz kalan önemli bölümlerden biri olduğu belirtildi.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre söz konusu hasarın tersanede onarılması gerektiği, ancak tamiratın kaptan ve mürettebat tarafından gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildi.

Yaklaşık bir metrelik bölümde gerçekleştirilen tamirat için KKTC’den boya, silikon ve yapıştırıcı malzeme satın alındığı, ödemelerin ise şirket tarafından yapıldığı belirtildi.

Limanlar Dairesi’ne bildirim yapılmadı

Polis, gemide gerçekleştirilen söz konusu tamiratın Limanlar Dairesi’ne bildirilmediğini mahkemeye aktardı.

Hem Gazimağusa hem de Girne’de birinci kaptan ve şirket yetkililerinin hasarı bildirmesi gerektiği belirtilirken, mevcut gemilerde bu tür bir hasarın meydana gelmesi halinde Class şirketi ile sigorta şirketine de bilgi verilmesi gerektiği ifade edildi.

Hasarın yetkili makamlara bildirilmesi halinde geminin seferlerinin durdurulabileceği de mahkemeye aktarıldı.

Polis, baş bodoslamadaki hasarın facianın meydana gelmesinde etkisinin bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirtti. Hasarın geminin batmasıyla bağlantısının tespit edilmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceği kaydedildi.

Kıyıya vuran 17 parça incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında 18 Eylül’den bu yana çeşitli yazışmalar yapıldığı, kıyıya vuran 17 parçanın muhafaza altına alınarak incelemeye gönderileceği belirtildi.

Türkiye’de yürütülecek soruşturma işlemleri için de gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Adana’daki tersaneye yönelik inceleme için Türkiye’deki polis ve savcılık makamlarıyla yazışmalar yapıldığı, gerekli izinlerin alınmasının ardından buraya gidilmesinin planlandığı ifade edildi.

2 Eylül’de Filo Jet’te arama yapıldığı, şirketin muhasebe kayıtları ile malzeme alımlarının da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Polis, bugüne kadar 320’nin üzerinde ifade alındığını, soruşturmanın her geçen gün genişletildiğini ve şirketin muhasebe kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini açıkladı.

“Tamirden sonra gemi kaç kez sefer yaptı?” sorusu

Duruşmada, 17 Haziran’da gerçekleştirildiği belirtilen tamiratın ardından geminin kaç kez sefere çıktığı da gündeme geldi.

Savunma avukatları ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerinin facia günü gerçekleştirdiği müdahaleyi sorguladı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre saat 12.20’de Mayday çağrısı yapıldı. İlk yardım ekiplerinin yaklaşık 35 dakika içerisinde bölgeye ulaştığı, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 35-40 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Bölgeye 5 Sahil Güvenlik unsurunun ulaştığı, geminin ise saat 14.50 sıralarında tamamen battığı ifade edildi.

Savunma, bu bilgiler üzerinden Sahil Güvenlik’in müdahalesinin yeterliliğine ilişkin sorular yöneltti.

Öte yandan kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra facianın nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla su altındaki incelemelerin sürdüğü, Optimus Prime’ın özellikle geminin kara kutusu ve VDR kayıt cihazına ulaşmaya çalıştığı mahkemeye aktarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.