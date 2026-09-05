Girne açıklarında batan Filo Jet faciasının üzerinden 7 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, kayıp 16 kişiye ulaşılması için denizde ve 554 metre derinlikte bulunan enkazda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Girne-Taşucu seferini yapmak üzere 30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Filo Jet faciasında arama çalışmalarının 7’nci gününe girildi.

Son açıklamalara göre faciada 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise hâlâ kayıp. Gece boyunca devam eden çalışmalarda yeni bir naaşa ulaşıldığına ilişkin açıklama yapılmadı.

ENKAZDA ROBOTİK ARAMA SÜRÜYOR

Filo Jet’in enkazı Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunuyor. İnsanlı dalışın mümkün olmadığı bu derinlikte çalışmalar tamamen robotik sistemlerle yürütülüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar, operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranırken, kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor.

Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

ENKAZDAN 4 NAAŞ ÇIKARILDI

Başbakan Ünal Üstel’in verdiği son bilgilere göre 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 4 kişinin naaşı çıkarıldı.

Son olarak ulaşılan iki kadın naaşının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu polis tarafından yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından açıklandı.

Bu gelişmeyle facianın bilançosu 12 can kaybı ve 16 kayıp olarak güncellendi.

SORUŞTURMA DA DEVAM EDİYOR

Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri ve mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında.

Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları görevden alındı. Müsteşarlığa Murat Salel atandı.

AİLELERİN ACI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Arama ekipleri denizde ve enkazda çalışmalarını sürdürürken, kayıp yakınlarının Girne Turizm Limanı önündeki bekleyişi 7’nci günde de devam ediyor.

Şimdi bütün gözler 554 metre derinlikte yürütülen operasyondan gelecek haberlere çevrilmiş durumda.