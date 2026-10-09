Girne açıklarında 30 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Filo Jet faciasına ilişkin tutuklanan 9 zanlı, 9 Ekim Cuma günü yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mine Gündüz Serden huzurunda gerçekleştirilen 7'nci duruşmada, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular mahkemeye aktarıldı.

9 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şirket hissedarı A.Ö., gemi kaptanı M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile S.E., K.K., V.M. ve R.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kara kutuda facia gününe ait kayıt bulunamadı

Duruşmada, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazına ilişkin incelemeler de gündeme geldi.

Polis, cihazın ses ve veri kayıtlarının iki uzman tarafından incelendiğini açıkladı.

Yapılan incelemelerde, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 20.39'da ayak sesleri duyulduğu, ardından cihazın kapatıldığı ve kayıtların kesildiği tespit edildi.

Facianın meydana geldiği 30 Ağustos tarihine ilişkin ise cihazda herhangi bir kayıt bulunamadığı belirtildi.

VDR cihazını kimin kapattığının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

“Bu gemi bu sezonu çıkarmayacak” konuşması kayıtlarda

Polis, cihazın kapanmasından önceki son 5 günlük döneme ilişkin kayıtların detaylı şekilde incelendiğini açıkladı.

İncelenen ses kayıtlarında, kaptan köşkünde jeneratör arızaları hakkında konuşmalar yapıldığı belirtildi.

Ayrıca kayıtlarda, “Bu gemi bu sezonu çıkarmayacak” şeklinde ifadelerin yer aldığı mahkemeye aktarıldı.

Gemide bulunan iki kişinin, dalgalı havalarda geminin su aldığına ilişkin konuşmalarının da kayıtlarda bulunduğu açıklandı.

Bunun yanı sıra şirketin gemiye gerekli masrafları yapmadığı yönündeki konuşmaların da incelemeye alındığı belirtildi.

Özellikle ikinci zanlı olan kaptan M.Ö. ile beşinci zanlı olan ikinci makinist M.G. arasında geminin su almasına ilişkin konuşmaların bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu kayıtların detaylı incelemesinin devam ettiği kaydedildi.

VDR cihazının kapatılması liman başkanlığına bildirilmedi

Mahkemede, VDR cihazının geminin hızını, yönünü, ikaz sensörlerinden gelen verileri ve kaptan köşkündeki ortam konuşmalarını kaydettiği anlatıldı.

Cihazın kaptanın sorumluluğunda olduğu belirtilirken, kapatılmasına ilişkin liman başkanlığına herhangi bir bildirim yapılmadığı açıklandı.

Polis, liman kayıtları ile güvenlik kamerası görüntülerinin de temin edildiğini, cihazı kapatan kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

9 cansız bedene ulaşıldı, 4 kişinin kimlik tespiti sürüyor

Facianın ardından yürütülen arama çalışmalarında, batığın batı ve güneybatı açıklarında cansız bedenlere ulaşıldığı belirtildi.

Son çalışmalar kapsamında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, gerekli otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği ve DNA örneklerinin alındığı açıklandı.

Bu kişilerden 5'inin kimliğinin belirlendiği, 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

DNA örneklerinin ileri inceleme amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Faciada bugüne kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Gemi 3 deniz mili açıkta alabora olmuştu

30 Ağustos günü saat 11.50 sıralarında hareket eden Filo Jet isimli gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre gemi, kıyıdan yaklaşık 3 deniz mili açıkta seyir halindeyken sol ön kızak bölümünde meydana gelen kopmanın ardından su almaya başladı.

Sola yatan gemi, kısa süre içerisinde alabora oldu.

Facianın ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında 239 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Zanlılara 7 gün ek tutukluluk

Polis, VDR kayıtlarının detaylı analizinin, liman güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ve cihazı kapatan kişinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü değerlendiren mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.