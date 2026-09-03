Mahkemede soruşturmayla ilgili kapsamlı bilgi veren polis, 200’ün üzerinde ifade alındığını, yaklaşık 100 kişinin daha ifadesine başvurulmasının beklendiğini ve Türkiye’den talep edilen çok sayıda belge ile bilirkişi raporunun henüz temin edilmediğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında şirket hissedarı ve direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile S.E., K.K., V.M., R.İ., S.A., R.A., H.E., B.H. ve M.O. tutuklu bulunuyor.

GEMİ 11.50’DE LİMANDAN AYRILDI

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Filo Jet, 30 Ağustos günü saat 11.50 sıralarında Girne Limanı’ndan hareket etti. Seyir sırasında geminin sol ön kısmından bir parçanın kopmasının ardından su almaya başladığı, daha sonra sola yatarak alabora olduğu belirtildi.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu kaydedilirken, mahkemeye aktarılan son bilgilere göre 239 kişinin sağ kurtarıldığı, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 19 kişinin ise arandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlere 31 Ağustos’ta yapılan otopsiler sonucunda ölüm nedenlerinin boğulma olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Faciada yaralanan 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun müşahede altında bulunduğu, çocuğun annesinin hayatını kaybettiği, küçük kardeşinin kayıp olduğu ve babasının ise kurtulanlar arasında bulunduğu belirtildi.

İKİNCİ KAPTAN: “ÇIKMAMAMIZ İÇİN KAPTANA TELKİNDE BULUNDUM”

Polis, ikinci kaptan M.N.S.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. M.N.S.’nin ifadesinde, olay günü Taşucu Limanı’nın saat 15.00’e kadar fırtına nedeniyle kapalı olduğunu ve bu nedenle sefere çıkılmaması konusunda kaptana telkinde bulunduğunu söylediği aktarıldı.

İkinci kaptanın ayrıca gemide daha önceden motor ve dümen arızaları yaşandığını ve geminin daha önce de su aldığını kaptana söylediği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nden olay gününe ilişkin rapor temin edildiğini kaydeden polis, raporda denizde yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ölü dalga ve 15 mil hızında rüzgâr bulunduğunun belirtildiğini söyledi.

KAPTANIN EHLİYETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri kaptan M.Ö.’nün yeterlilik belgesi oldu.

Polis, kaptanın daha önce Türkiye’den alınmış bir gemi kaptanlığı ehliyeti bulunduğunu ancak yaklaşık 10 yıl mesleğe ara vermesi ve ehliyetini yenilememesi nedeniyle belgenin geçerliliğini kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kaptanın daha sonra İstanbul’da irtibat kurduğu kişiler aracılığıyla Honduras’tan belge aldığı, söz konusu belgenin Yunanistan üzerinden onaylatıldığı ve bunun karşılığında 3 bin 500 ödeme yaptığı yönünde beyanda bulunduğu mahkemeye aktarıldı. Kaptanın daha sonra KKTC’de eşlik belgesi alarak görev yaptığı belirtildi.

Söz konusu kaptanlık belgesinin geçerliliğinin Honduras ve Yunanistan makamları nezdinde araştırılacağı, ayrıca kaptanın sahip olduğu belgenin Filo Jet sınıfındaki gemiyi kullanmaya uygun olup olmadığının da soruşturulduğu kaydedildi.

Polis, kaptanın 1990’lı yıllardan bu yana meslekte olduğunu ve 20 yılı aşkın kaptanlık tecrübesi bulunduğunu da belirtti.

GEMİNİN SU ALDIĞINA İLİŞKİN ESKİ VİDEO İNCELEMEDE

Mahkemede, olayın ardından sosyal medyada ortaya çıkan ve Filo Jet’in daha önce de su aldığı iddiasını gündeme getiren videoya ilişkin de bilgi verildi.

Polis, yaklaşık iki ay önce çekildiği belirtilen videoyu kaydeden kişinin tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını açıkladı. Görüntülerde gemide su bulunduğu ve yolculara “Buraya oturmayın, ıslanırsınız” şeklinde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Temin edilen bazı ifadelerde kaptan ve ikinci kaptanın geminin daha önce su aldığına ilişkin bilgi sahibi oldukları yönünde iddialar bulunduğu da mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca eski yolcuların çektiği görüntülerin de temin edildiğini ve gemideki yapısal hasara ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

“SU ALMASINA RAĞMEN SEFERE DEVAM EDİLDİ”

Polis, yolculardan alınan bazı ifadelerde geminin su almaya başlamasının ardından sefere devam edildiğinin öne sürüldüğünü açıkladı.

Yolcu salonuna su geldiğine ilişkin şikâyetlerin yeterince ciddiye alınmadığı kanaatinde olduklarını belirten polis, yapılan ilk değerlendirmelerde geminin hızının kesilmesi halinde yapısı gereği su üzerinde daha fazla kalabileceği ve düşük hızla limana geri dönebileceği yönünde bilgiler elde edildiğini söyledi.

Ancak geminin sevk ve idaresindeki olası kusurların kesin olarak belirlenebilmesi için bilirkişi raporlarının beklendiği vurgulandı.

YARDIM ÇAĞRISINI İKİNCİ KAPTAN YAPTI

Mahkemede gemiden yapılan yardım çağrısı da gündeme geldi. Polis, yardım çağrısının ikinci kaptan M.N.S. tarafından yapıldığını belirterek, çağrının zamanında yapıldığı ancak yeterliliğine ilişkin Sahil Güvenlik nezdindeki araştırmanın devam ettiğini söyledi.

M.N.S.’nin facia sırasında yolculara yardım ettiğine ilişkin görüntülerin bulunduğu ve bu konudaki incelemenin de sürdüğü kaydedildi.

YOLCULARA CAN YELEKLERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Polis, elde edilen ifadelere göre gemide bulunan yolculara can yeleklerinin nerede bulunduğuna ilişkin yolculuk öncesinde bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Mürettebatın gerekli tahliye ve acil durum eğitimlerini alıp almadığının belirlenmesi amacıyla Türkiye’deki ilgili makamlara yazı gönderildiği açıklandı.

Acil durumlarda yolcuların toplanacağı alanlara ilişkin çağrı yapılmadığı yönünde de ifadeler bulunduğu kaydedildi.

KAPTAN JURNALİ VE KARA KUTU ARANIYOR

Mahkemede, kaptanın gemiden ayrılırken yanında bulundurması gereken jurnal ve kaptan çantasının da alınmadığı belirtildi.

Polis, geminin kaptan köşkünde yapılan konuşmaları kayıt altına alan kara kutunun ise henüz bulunamadığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GEMİNİN BAZI SERTİFİKALARI BULUNAMADI

Filo Jet’e ait orijinal belgelerin Gazimağusa Limanlar Dairesi’nden alınarak iki ayrı uzman tarafından incelemeye tabi tutulduğu belirtildi.

Yapılan ilk incelemede geminin radyo emniyet sertifikası ile balans suyu yönetim sertifikasının bulunmadığının tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Söz konusu belgelerin gemi açısından zorunlu olup olmadığı ve geminin mevcut sertifikalarla uluslararası sefer yapmaya uygun bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Geminin P&I sigortasının ise geçerli olduğu belirtildi.

TÜRK LOYDU’NDAN TÜM DOSYA İSTENDİ

Polis, Türk Loydu’na yazı gönderilerek gemiye ilişkin tüm rapor, sertifika ve dosyaların talep edildiğini açıkladı.

Türk Loydu yetkililerinin de inceleme kapsamında KKTC’ye gelmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye’den ayrıca kaza-kırım ekibinin geldiği ve gemideki olası yapısal hasara ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

TCG Alemdar’ın da yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan batık üzerinde inceleme yaptığı ve çalışmalar sırasında İ.K.’nin tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

30 NİSAN’DA YAPILAN BAKIMLAR DA ARAŞTIRILIYOR

Filo Jet’in 30 Nisan 2026 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirildiği belirtilen bakım ve onarım işlemleri de soruşturma kapsamına alındı.

Bakımları gerçekleştirdiği belirtilen şirketten ilgili belgelerin talep edildiği, geminin geçmişte geçirdiği kazalar ve yapılan tamiratlara ilişkin kayıtların da araştırıldığı açıklandı.

Mahkemede geminin 2003 yılında da bir kazaya karıştığı bilgisi paylaşılırken, Filo Denizcilik tarafından 2024 yılında satın alındığı belirtildi. Geminin daha önce Yunanistan’da faaliyet gösterdiği ve burada yüzlerce sefer yaptığı yönündeki bilgiler de mahkemenin gündemine geldi.

LİMANLAR DAİRESİNİN DENETİMLERİ DE ARAŞTIRILIYOR

Polis, Limanlar Dairesi’nin gemiye ilişkin yaptığı işlemlerin de soruşturulduğunu belirtti.

Geminin sefer izni verilirken fiziki olarak denetlenip denetlenmediğinin sorulması üzerine polis, Türk Loydu belgesinin incelendiğini ve işlemlerin belge üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Limanlar Dairesi’nin yasal mevzuat kapsamında denetim görev ve sorumluluğunun bulunup bulunmadığı ve bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin de araştırılacağı açıklandı.

ŞİRKETİN KARAR DEFTERLERİ İNCELEMEDE

Filo Denizcilik'te yapılan aramalarda çeşitli evraklara el konulduğu, şirketin karar defterlerinin de alınarak incelenmeye başlandığı belirtildi.

Polis, Şirketler Mukayyitliği nezdinde yapılan araştırmada şirketle ilgili yükümlülüklerin zanlı A.Ö. ile Türkiye’de bulunan diğer bir kişi üzerinde olduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı.

A.Ö.’nün yaklaşık üç yıldır şirket direktörü olduğu ve soruşturma kapsamında şirket içerisindeki yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı olarak araştırıldığı belirtildi.

Türkiye’de bulunan şirket ortaklarından bir kişi hakkında da işlem başlatıldığı ve söz konusu kişinin arandığı mahkemeye aktarıldı.

200’ÜN ÜZERİNDE İFADE ALINDI

Polis, soruşturma kapsamında bugüne kadar 200’ün üzerinde ifade temin edildiğini, yaklaşık 100 kişinin daha ifadesinin alınmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere emare olarak alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlara yazılar gönderildiği belirtildi.

Kaptan ve mürettebatın yeterlilik belgelerinin doğruluğu ve geçerliliği ile geminin teknik ve yapısal durumuna ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Polis, henüz temin edilmesi gereken çok sayıda belge, bilirkişi raporu ve ifade bulunduğunu belirterek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın kapsamını ve henüz tamamlanmayan işlemleri dikkate alarak 14 zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.