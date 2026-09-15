Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisiyle ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan İkamet İzinleri ve Vizeler (Değişiklik) Tüzüğü, 14 Eylül 2026 tarihli ve 173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemede, Filo Jet faciasına doğrudan atıfta bulunularak, yaşamını yitirenlerin ve hâlâ kayıp olanların yakınları ile kazadan sağ kurtulan yabancı uyruklulara özel ikamet muafiyeti getirildi.

HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDEBİLECEKLER

Tüzüğe göre düzenlemenin amacı; Filo Jet’in batması sonucu yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişilerin aile fertleri ve yakınları, hâlâ kayıp olanların aileleri ve yakınları ile yabancı uyruklu kazazedelerin KKTC mahkemelerinde dava açabilmeleri, açılan davalarda hazır bulunabilmeleri ve dava süreçlerini takip edebilmelerini sağlamak.

Belirlenen şartları taşıyan kişiler, 6 ay süreyle ikamet izninden muaf tutulacak. Muafiyet kapsamındaki kişilerden herhangi bir ikamet harcı da alınmayacak.

SÜRE 6 AY DAHA UZATILABİLECEK

İlk 6 aylık süre içerisinde dava açan kişilerden, isimleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ilgili makamlara bildirilenlerin ikamet muafiyeti 6 ay daha uzatılabilecek.

Uzatma yapılabilmesi için KKTC mahkemelerinde açılmış davanın numarasının da ilgili makamlara bildirilmesi gerekecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeden yararlanacak yabancı uyruklu kişilerin; ülkeye giriş yasağının bulunmaması, haklarında ihraç emri düzenlenmemiş olması ve Polis Genel Müdürlüğü kayıtlarında devam eden bir adli soruşturma nedeniyle aleyhlerinde derdest emir bulunmaması gerekiyor.

Muafiyetten yararlanacak kişilerin kimlik bilgilerinin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ilgili makamlara iletilmesi de şartlar arasında yer alıyor.

Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)1843-2026 sayılı kararıyla onaylanan değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlandığı 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.