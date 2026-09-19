Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan yasa gücünde kararnameyle, kazadan zarar görenlerin ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının kazaya ilişkin haklarını yargı yoluyla ararken karşılaşacakları çeşitli mahkeme giderlerinden muaf tutulmaları kararlaştırıldı.

Düzenleme; kazadaki yolcuları, yaralananları, doğrudan maddi veya manevi zarara uğrayanları ve hayatını kaybedenlerin eş, çocuk, anne, baba, kardeş ve yasal mirasçılarını kapsıyor. Bu kişiler adına işlem yapan yasal temsilciler ve avukatlar da düzenleme kapsamında bulunuyor.

Kararname kapsamında mahkeme harcı, damga vergisi, pul ve işlem ücretlerinin yanı sıra tebliğ, tasdik, celp, bilirkişi ve tercüman giderleri de muafiyet kapsamına alındı.

Kazayla ilgili dava ve başvurularda devlet kurumlarından talep edilecek bilgi, belge, rapor, tutanak ve onaylı suretlerden de ücret alınmayacak.