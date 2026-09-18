“Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme” suçlaması kapsamında tutuklu bulunan zanlılar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, zanlı 3 konumundaki yardımcı kaptanın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı. Yazışmalarda, geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir edildiğine yönelik ifadeler bulunduğu belirtildi.

Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratla ilgili bildirimde bulunduğu, birinci kaptanın yanı sıra şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan haberdar olduğu kaydedildi.

Savcılık, mahkemede tahkikat memuruna, ortaya çıkan bu durumun geminin sefere elverişli olmadığını gösterip göstermediğini sordu. Tahkikat memuru, tamiratın uygun bir tershanede ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ve zanlılara yöneltilen ithamların ağırlaşabileceğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında birinci kaptanın gemide yaşanan sorunları yeterince dikkate almadığı ve risk alarak seferlere devam ettiği yönünde kanaat oluştuğu da mahkemeye aktarıldı. Konuya ilişkin teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlanmadığını dikkate alarak zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.