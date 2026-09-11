Girne Kaza Mahkemesi, şirket direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ.’nin 7 gün daha polis nezaretinde kalmasına karar verdi.

Zanlılar hakkında “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması üzerinden yürütülen soruşturmanın devam ettiği mahkemeye aktarıldı.

Kayıp yolcunun çektiği video poliste

Mahkemede soruşturmayla ilgili son gelişmeleri aktaran polis, geride kalan 8 günlük tutukluluk süresinde yeni emarelere ulaşıldığını belirtti. Bu kapsamda şirket direktörüne ait bilgisayarların yanı sıra ikinci kaptanın cep telefonunun da emare olarak alındığı kaydedildi.

Polis, halen kayıp olan 14 kişinin ailelerine ulaşılarak DNA örneklerinin temin edildiğini açıkladı.

Soruşturma açısından dikkat çeken bir başka gelişmenin ise kazada kaybolan yolculardan birinin olaydan kısa süre önce çektiği görüntüler olduğu belirtildi. Ailesi tarafından polise teslim edilen videoda gemide bazı kırıkların bulunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Polis ayrıca soruşturma kapsamında 5 kişinin daha arandığını mahkemeye bildirdi.

Türk Loydu’ndan yanıt bekleniyor

Geminin teknik durumuna ilişkin araştırmaların da sürdüğünü belirten polis, survey işlemleriyle ilgili Türk Loydu’ndan talep edilen bilgilerin henüz ulaşmadığını açıkladı.

Mürettebatın yetkinlik sertifikaları konusunda ilgili idareden beklenen bilgilerin de henüz temin edilmediği, eldeki sertifikalarla Türkiye’de bulunan kayıtların karşılaştırılacağı kaydedildi.

Gemide bulunmadığı gündeme gelen balans sertifikası ve radyo emniyet belgesine ilişkin de mahkemede bilgi verildi. Polis, yürütülen mevcut araştırmaya göre söz konusu belgelerin zorunlu evraklar arasında bulunmadığını ve bu aşamada geminin evraklarının tam kabul edilebileceğini ifade etti.

Polis: Mevcut bulgulara göre sefere çıkabilirdi

Duruşmada savunmanın üzerinde durduğu başlıklardan biri de geminin KKTC mevzuatı açısından sefere çıkmaya uygun olup olmadığı oldu.

Savunma avukatının bu yöndeki sorusuna polis, mevcut araştırmalar doğrultusunda geminin yola çıkmasının KKTC yasaları açısından mümkün olduğu yönünde yanıt verdi.

Savunma, Türk Loydu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren klas kuruluşlarından biri olduğunu ve uluslararası alanda da hizmet verdiğini belirterek, Filo Jet’in kabul gören bir klas surveyinden geçtiğini savundu. Geminin KKTC mevzuatı çerçevesinde sefere çıkmasına engel bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler polis tarafından da doğrulandı.

Savunma ayrıca Filo Jet’in aynı hatta daha önce 385 sefer gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Savunmadan video görüntülerine ilişkin itiraz

Kazadan hemen önce çekilen görüntüler de duruşmada tartışıldı.

Savunma, gemiye şiddetli şekilde vuran dalganın oluşturduğu basınç nedeniyle su alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Uzman değerlendirmelerine atıfta bulunan savunma avukatı, geminin batmasına yol açacak miktarda suyun salonu dolduracak seviyeye ulaşması gerektiğini ileri sürdü. Bu nedenle videoda görülen kırıkların, tek başına geminin neden battığını ortaya koyan kesin bir kanıt olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“İkinci kaptan zanlı değil, tanık olmalı”

İkinci kaptan M.S.’nin avukatı ise müvekkilinin soruşturmadaki konumuna itiraz etti.

M.S.’nin olay sırasında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini savunan avukat, ikinci kaptanın zanlı olarak değil, soruşturmaya katkı sağlayabilecek bir tanık olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Mahkeme, polis tarafından aktarılan soruşturmanın geldiği aşamayı ve tarafların beyanlarını değerlendirdikten sonra şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, baş makinist, ikinci makinist ve 4 mürettebattan oluşan toplam 9 zanlının 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.