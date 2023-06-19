Öğretmenleri değişiklik yasasının meclise getirilmesi nedeniyle sendikanın greve gitmesi ve Final sınavlarının yapılmadığını anlatan Manavoğlu, Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin hayatıyla oynadığını dile getirdi.

Manavoğlu, çocukların hiç sorgulanmadan sınıf geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çocukların final sınavına giremeden, bütünlemeye kaldıklarını belirten Manavoğlu, ' çocukların iki telafi hakkı varken, bu bire düşürüldü. Çocuklar sınıfta bırakılmamalı. Gerekirse borçlu geçirsinler. Eğitim Bakanlığı büyük bir günah işledi.

“YÜZLERCE ÇOCUK MAĞDUR”

"Aileler tepkilerini ortaya koymalı" diyen Manavoğlu, "Belki benim çocuğum final sınavlarında notlarını yükseltecekti bütünlemeye kalmayacaktı. Ya da 6 dersi düşükse 4'ünü final sınavlarında kurtaracaktı, iki dersten bütünlemeye girecekti. Siz bu hakkı çocuklarımıza vermediniz. Karşınızda pandemiden çıkmış tüm düzeni bozulmuş çocuklar var. Final yapmadan bütünlemeye sokmak sonra da 'sınıfı geçemedin' demek ne demek? Eğitim Bakanlığı çocuklarda travma yaratıyor. Yazıktır günahtır. Çocukların geleceği ile oynamayın" dedi.